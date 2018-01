Als Fürst Paul Esterházy im Jahre 1695 die Pfarrkirche renovieren ließ, ordnete er auch die Errichtung einer Nachbildung der Heiligen Stiege (Santa Scala), der Lateranbasilika in Rom für Forchtenstein an. Pfarrer Aby Puthumana bestätigt: „Die Eröffnung des Jubiläumsjahres nimmt Diözesanbischof Ägidius Zsifkovits am ersten Fastensonntag, dem 18. Februar, vor.“ Beginn der Zeremonie ist um 9 Uhr morgens vor der Aufbahrungshalle.

Hier beginnt die Prozession, in deren Zuge ein Holzkreuz mit sechs Metern Höhe und einem Gewicht von ca. einer Tonne zur Kirche gebracht wird. Nach dem Festgottesdienst wird das Kreuz vor der Kirche aufgestellt. Forchtensteins Pfarrer erklärt: „Die Prozession von der Aufbahrungshalle zur Kirche soll das Thema vom „Tod zum Leben“ und von der „Vergänglichkeit zur Unvergänglichkeit“ verdeutlichen.“ Die ganze Fastenzeit hindurch wird jeweils am Freitag eine besondere Messe oder ein Gebet an der Heiligen Stiege stattfinden.