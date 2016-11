Klingende Gläser bei Jungweinparty in Antau .

Am vergangenen Wochenende fand in Antau am Weingut Migsich, der Jungweinheuriger und die anschließende Jungweinparty statt. Zahlreiche Gäste ließen sich dieses Spektakel nicht entgehen und feierten bis in die frühen Morgenstunden. Jessica Bauer war für die BVZ mit dabei.