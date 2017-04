Die letzten Jahre stellten immer wieder burgenländische Fußballvereine den Spielbetrieb ein – so auch im Bezirk Mattersburg. Entgegen dem Trend machte der SV Antau im Sommer vergangenen Jahres jedoch ein Comeback und nimmt seitdem in der 2. Klasse Mitte wieder am Meisterschaftsbetrieb teil. Nun gibt es Bestrebungen, dass zwei weitere Klubs aus dem Bezirk Mattersburg mit der kommenden Herbstmeisterschaft wieder einsteigen: Bei Wiesen ist dieses Vorhaben sehr konkret, bei Baumgarten hat es einen ersten Vorstoß gegeben.

Wiesen pausiert seit Sommer 2016

Der Verein aus der Erdbeergemeinde spielte in der Saison 2015/2016 noch in der 2. Liga, schaffte auch den Klassenerhalt und es gab auch bereitwillige Funktionäre für die Organisationsarbeit. Eine Person, die sich als Obmann zur Verfügung stellen wollte, fand sich jedoch nicht. Im kommenden Spieljahr soll sich dies jedoch ändern, wie Roman Pinter, im ehemaligen Vorstand Obmannstellvertreter, zu berichten weiß: „Wir haben bereits ein Funktionärsteam beisammen und dass sich kein Obmann finden wird, ist dieses Mal nicht der Fall“, so Pinter. Am 28. April ist die Generalversammlung des SC Wiesen anberaumt. „Der alte Vorstand muss noch entlastet werden, dann sieht es sehr gut aus, dass der SC Wiesen wieder am Meisterschaftsbetrieb teilnimmt. Die Chancen stehen bei 80, 90 Prozent“, hält Pinter fest.

2012 feierte der ASK Baumgarten noch „40 Jahre Burgenland-oder Regionalliga“, zwei Jahre später war dann Schluss. Nun forciert Bürgermeister Kurt Fischer eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs. „Sowohl für die sportliche Betätigung der Kinder und Jugend als auch als Kommunikationszentrum hat das Einstellen des Spielbetriebes ein Riesenloch in unserer Gemeinde hinterlassen. Unser oberstes Ziel ist ein Neustart für den ASK Baumgarten“, berichtet Fischer. In einem Schreiben richtet er die Bitte an den BFV, den Spielbetrieb ohne Reservemannschaft zu genehmigen. „15 bis 18 Spieler wird man sicherlich aufbringen können und Funktionäre werden sich auch finden.“

Dass die Vereine wieder durchstarten können, ist ein Antrag beim BFV bis 20. Mai zu stellen. „Geschieht dies, werden sie dann normal eingegliedert – in diesem Fall in die 2. Klasse Mitte. Ein Nachweis von Spielern wie letztes Jahr beim SC Eisenstadt wäre in diesem Fall nicht vorzubringen“, berichtet BFV-Geschäftsführer Karl Schmidt. Jener Plan von Fischer, nur eine Kampfmannschaft zu stellen, ist grundsätzlich nicht erlaubt. Bei Nichtantreten einer U23-Mannschaft gibt es eine Strafzahlung des Vereins und bei einem permanenten Spielbetrieb ohne Reserve-Team besteht auch die Möglichkeit eines Vereins-Ausschlusses. „Am Mittwoch dieser Woche gibt es eine Vorstandssitzung, hier wird das Thema Baumgarten besprochen“, so Schmidt.

Übergangsfrist für Baumgarten?

BFV-Präsident Gerhard Milletich ist „generell strikt gegen die Abschaffung von Reservemannschaften. Für die Entwicklung von Spielern, die aus der U16 rausfallen, ist dies eine wichtige Übergangsphase für die Kampfmannschaft. Dies wäre generell der falsche Weg.“ Eine strikte Absage in Richtung Baumgarten gibt es jedoch in diesem Fall nicht. „Es ist natürlich sehr lobenswert, wenn ein Verein den Betrieb wieder aufnimmt und es wäre hier anzudenken, dass es eine Übergangsfrist von einem Jahr ohne Reservemannschaft gibt“, so Milletich abschließend.