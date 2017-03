In Sachen neuer Kindergarten kommt jetzt Schwung in die Diskussion. Wie berichtet steht der Pfarrkindergarten vor dem Aus, die Gemeinde hat bereits einen Neubau beschlossen.

Nun bringt die ÖVP einen neuen Standort ins Spiel und in den am Mittwoch stattfindenden Gemeinderat: Sie schlagen einen Generationen-Kindergarten vor. Dieser solle in das Altenwohn- und Pflegeheim Villa Martini integriert werden. Unterstützt wird der Antrag von VP-Chef Michael Ulrich, von den Grünen sowie der Liste Zukunft Mattersburg (LZM).

Grüne und LZM: „Alle profitieren davon“

Grünen-Sprecherin Sonja Sieber dazu: „Ich glaube, dass die verschiedenen Generationen auf jeden Fall voneinander profitieren können.“

LZM-Chef Peter Pregl dazu: „Generationenübergreifende Projekte sind jedenfalls zu begrüßen und für Alt und Jung von Vorteil.“ Die SPÖ wollte sich dazu im Vorfeld der Sitzung nicht äußern.

Parken in der Stadt – Thema im Gemeinderat

Neben dem Kindergarten wird auch das Parken in der Stadt wieder Thema sein. Denn die Opposition hat dazu ebenfalls einen gemeinsamen Antrag eingebracht. Dabei fordern die drei Parteien unter anderem langfristig mietbare Parkplätze für Anrainer sowie Flächen für Dauerparkplätze.