„Wir schätzen die Kosten auf 3.000 bis 4.000 Euro, das ist leistbar und wichtig für die Sicherheit der Jugendlichen. Und wenns mehr ist, werden wir das auch auftreiben“, stellte Bürgermeister Johann Lotter (SPÖ) fest. Der Gemeinderat beschloss in der vergangenen Sitzung nämlich den Beitritt zum „Jugendtaxi“.

Schattendorf ist somit die 110. Gemeinde des Landes, die an diesem Projekt des Landesjugendreferates und der Wirtschaftskammer teilnimmt. Im Rahmen dieses Projekts werden ermäßigte Taxigutscheine von den Gemeinden an die Jugendlichen ausgegeben. „Mir ist es als Vater lieber, wenn das Taxi und nicht der Polizeiwagen vor der Tür stehen bleibt“, so Patrick Poten, Obmann der Fachgruppe Beförderungsgewerbe mit Pkw der Wirtschaftskammer Burgenland zum Projekt.

Insgesamt wurden im Vorjahr laut Poten etwa 40.000 Schecks verrechnet: „Da kommen vielleicht noch zehn Prozent dazu, denn es gibt auch die Möglichkeit, dass die Taxis direkt mit den Gemeinden verrechnen.“ Schattendorf ist übrigens auch Partner des Discobusses. Lotter dazu: „Beide Systeme arbeiten für die Sicherheit der Jugendlichen.“