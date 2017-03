Die FPÖ Mattersburg will bei den nächsten Gemeinderatswahlen zurück in den Gemeinderat und das gleich richtig: „Ein Stadtrat müsste schon drinnen sein. Den streben wir an“, so FPÖ-Landesparteiobmann Hans Tschürtz. Erforderlich sind dafür zumindest drei Mandate. Seit 2013 ist die FPÖ nicht mehr im Gemeinderat vertreten. Damals kehrten die FP-Gemeinderäte Peter Pregl und Ernst Gerdenitsch ihrer Partei den Rücken und gründeten die Liste Zukunft Mattersburg (LZM). Mit der FPÖ würden dann bei den nächsten Wahlen gleich fünf Parteien (SPÖ, ÖVP, Grüne, LZM und eben FPÖ) antreten.

„Es gibt einen Zustrom zur FPÖ. Wir haben viele – vor allem junge –Leute dazubekommen"

Die FPÖ-Stadtpartei führt nun der 57-jährige Siegfried Steiner, der derzeit an der Liste feilt. Namen will er zum jetzigen Zeitpunkt noch keine nennen. „Es gibt einen Zustrom zur FPÖ. Wir haben viele – vor allem junge –Leute dazubekommen. Ich führe derzeit viele Gespräche“, betont Steiner, der derzeit in der Landesregierung als Sachbearbeiter tätig ist.

Ob er selbst die Liste auch anführt oder als Bürgermeisterkandidat ins Rennen geht, will er noch offen lassen.

„Es geht hier nicht um persönliche Befindlichkeiten, sondern darum, für die Stadt Mattersburg etwas zu tun“, so Steiner weiter, der einen formalen Beschluss über die Liste abwarten will. Sein FPÖ-Landeschef Tschürtz wiederum spricht klare Worte: „Steiner ist ein sehr kommunikativer, engagierter Politiker mit gutem Auftreten. Ich gehe davon aus, dass er das macht. Und natürlich werden wir auch bei der Bürgermeisterwahl antreten.“