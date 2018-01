Die Erweiterung der Arena-West ist schon länger ein Thema, dieses Jahr scheint sie konkret zu werden. In der vor Kurzem abgehaltenen Gemeinderatssitzung wurde ein 21.740 Quadratmeter großes Areal in „Bauland Betriebsgebiet“ umgewidmet. Diese Fläche ist zur Zeit noch ein Acker, befindet sich zwischen der B50, dem Billa-Markt und der ehemaligen P2-Disco sowie dem angrenzenden Güterweg.

Erweiterungsmaßnahmen als Option

Zwischen Arena-Betreiber Werner Gruber und dem Grundeigentümer gab es diesbezüglich schon mehrere Jahre Verhandlungen bezüglich eines Kaufs, vor Kurzem hat es geklappt. Was dort hinkommen soll? Diesbezüglich lässt sich Gruber nicht in die Karten blicken. „Wir wissen noch nicht, was damit gemacht wird. Eine Option sind Erweiterungsmaßnahmen, was genau hinkommt, kann man noch nicht sagen, dafür ist es zu früh“, so Gruber auf Anfrage der BVZ.

Arena wird um namhafte Mieter erweitert

In einem internen Mail an die Mieter im Einkaufszentrum sieht die Sache jedoch anders aus: „Es freut mich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass die Arena West im heurigen Jahr noch um einige namhafte Mieter erweitert wird“, wird dort von Gruber berichtet. Kolportiert wird immer wieder ein Merkur-Markt oder ein Merkur-Markt anstelle der Billa- Filiale.

Vom Rewe-Konzern zeigt man sich nicht abgeneigt: „Wir sind seitens unserer Handelsfirma Merkur derzeit in Gesprächen und zeigen Interesse an dem Standort. Da allerdings noch keine vertragliche Einigung erzielt wurde, können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mehr dazu sagen“, berichtet Paul Pöttschacher, Pressesprecher von Rewe International AG.

Eigene Zufahrt von der B50 weg?

Einhergehend mit den Baumaßnahmen soll auch die Infrastruktur optimiert werden. Dafür wird eine eigene Zufahrt von der B50 in Betracht gezogen und „der Güterweg in diesem Bereich soll asphaltiert werden, damit eine staubfreie Verkehrssituation möglich ist, aber das geschieht erst nach Absprache mit der Gemeinde“, erzählt Gruber.