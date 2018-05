Einem Megaprojekt haben sich die Baseballer der Crazy Geese verschrieben. In den nächsten zwei Jahren wird in Rohrbach eine Baseball-Halle errichtet, die erste auf österreichischem Boden. Somit soll ein ganzjähriges Training wetterunabhängig ermöglicht werden.

„Rund 90 Prozent der Kosten sind jetzt vor Baubeginn bereits gedeckt, den Rest werden wir während der Bauphase rein bekommen.“Geese-Obmann Thomas Soffied

Die Halle soll direkt am Grundstück des Geese Ballpark entstehen. 150.000 Euro sind für den Neubau veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt über Land, Gemeinde, Sportstättenförderung, ASVÖ und die Geese selbst. „Wir haben die letzten Jahre etwas zurückgelegt. Rund 90 Prozent der Kosten sind jetzt vor Baubeginn bereits gedeckt, den Rest werden wir während der Bauphase rein bekommen“, gibt Geese-Obmann Thomas Soffried Einblick: „Es ist eine Drittelfinanzierung aus Förderungen, der Gemeinde und unserem Verein.“

3D-Animation. Ab dem Jahr 2020 soll in Rohrbach eine eigene Baseball-Halle stehen. Erste Entwürfe des geplanten Baus lassen erahnen, wie das künftige Winterquartier der Crazy Geese aussehen wird. Parallel dazu soll der Nachwuchs weiter entsprechend gefördert werden. | Crazy Geese/zVg

Im Winter 2019/2020 könnte die Halle (noch ungeheizt) bereits stehen. Nach Bauschluss soll das neue Gänsenest ein wahres Schmuckstück mit zwei Batting Cages für das Schlagtraining, Kraftkammer und Seminarräumen werden. Vor allem das durchgehende Schlagtraining sei wichtig. In den kalten Wintermonaten war das bisher eben nicht möglich. „Man merkt es dann am Saisonbeginn einfach, dass sich die Spieler da immer etwas schwertun“, will Soffried dem Einrosten künftig entgegenwirken.

Trainieren soll dort aber nicht nur die Kampfmannschaft der Gänse. Auch dem Nationalteam stehe die Halle für Trainingseinheiten dann zur Verfügung. Prinzipiell soll das Gänsenest aber allen, die Baseball spielen möchten eine Möglichkeit bieten. „In erster Linie machen wir das für die Jugend. Wir wollen die Zusammenarbeit mit den Volksschulen weiter forcieren“, sieht Soffried im Bau eine Maßnahme für den Breitensport.

„In erster Linie machen wir das für die Jugend. Wir wollen die Zusammenarbeit mit den Volksschulen weiter forcieren.“Thomas Soffried möchte Kinder für Baseball begeistern

Gelingt es, den Nachwuchs an Bord zu holen, fallen langfristig logischerweise auch Spieler für die Kampfmannschaft ab. Das kann für die sportliche Entwicklung nur gut sein. Soffried schließt deshalb eine Rückkehr in die oberste Spielklasse nicht gänzlich aus. 2009 waren die Rohbacher ja schon einmal in der Baseball League Austria. „Da müssten wir den Kader tiefer machen und eben viele junge Spieler aufbauen“, will Soffried nachhaltig arbeiten und die Entscheidung nicht überstürzen.

Derweil ist das alles ohnehin noch Zukunftsmusik. Erst in den nächsten Wochen wird der Spatenstich für die neue Halle stattfinden und dann folgt eben die Bauphase: „Da können wir vom Verein eigentlich wenig helfen, weil viele Stahlkonstruktionen dabei sind“, schenkt Soffried den Baufirmen Pusitz (zuständig für das Fundament) und Borga, die die Halle errichtet, vollstes Vertrauen.

Kurzfristig geht es für die Crazy Geese jetzt mal um den sportlichen Erfolg in der Regionalliga. Dort werden bekanntlich die Play-offs angestrebt. Weiter geht es mit dem dritten Season-Doubleheader am Sonntag gegen die Vienna Wanderers II (13 Uhr/15.30 Uhr im Geese Ballpark).