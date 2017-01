Ein leises Gerücht macht in Wiesen die Runde. Getuschelt wird hinter vorgehaltener Hand: In Wiesen gäbe es jetzt einen Treffpunkt für Singles, was sich da wohl abspielen mag? Die Mattersburgerin Wilma Fischer hat den Singletreff ins Leben gerufen und sie kann versichern, dass bei diesen Treffen vor allem eines wird: getanzt und gelacht. „Der Treff ist für Damen und Herren gedacht, die keinen Partner haben und in angenehmer, zwangloser Atmosphäre jemanden kennenlernen wollen. Erst waren wir in einem Lokal in Mattersburg, durch Zufall sind wir aber zum Florian, dem Besitzer des Beerenhofes, gekommen“, erzählt Fischer. Das Singletreff-Projekt startete im September letzten Jahres. Durchschnittlich kommen zwischen 40 und 50 Personen zu den Treffen.

„Manchmal kommen mehr Männer, manchmal mehr Frauen, es ist ganz unterschiedlich“, erzählt Fischer. Für die gute Stimmung sorgt eine D-Jane, die Musikwünsche des Publikums gerne entgegen nimmt. „Die Gäste kommen von Wien bis Oberpullendorf“, gibt Fischer einen Einblick in den geografischen Radius, innerhalb dessen die Gäste kommen. Mittlerweile gibt es bereits Stammgäste, das Geheimnis des Erfolges des Singletreffs sieht Fischer in ihrer persönlichen Gästebetreuung begründet. „Ich begrüße die Gäste persönlich, mir ist klar, dass es schon Mut erfordert, zu einem Singletreff zu gehen. Und für mich ist es wichtig, dass die Gäste tatsächlich Singles sind“, meint Wilma. „Ich will keine Vermischung und keine Wischi-Waschi-Geschichte“, so die Organisatorin. Ihr Plan scheint aufzugehen. Seit September 2016 haben sich bereits zwei Paare gefunden. Der nächste Treff findet am 27. Jänner statt.