Am Wochenende fand im deutschen Langenhessen ein internationales Judo-Masters-Turnier statt. Wieder mit dabei war der Mattersburger Holger Hanbauer. Es war nach dem fünften Platz im November bei der Weltmeisterschaft in Amerika die erste Formüberprüfung für den 42-Jährigen. Hanbauer, der sich Ende Dezember einen Bänderriss zuzog und dadurch einige Wochen pausieren musste, steht erst wieder im Aufbau.

Zwei Siege dann war Ende im Halbfinale

Auch sein Gewicht war noch etwas zu hoch, darum kämpfte der Mattersburger beim Bodenturnier in der Open-Gewichtsklasse +90kg und am Stand in der Gewichtsklasse sogar bis 95 kg. Dort kämpfte sich Hanbauer über einen Deutschen und einen Holländer ins Halbfinale, wo ihm abermals ein deutscher Kontrahent gegenüberstand. Dieser war aktiver und unser Bezirks-Judoka schloss die Klasse mit Platz drei ab.

Der„100-Kilo-Mann“ war nicht zu biegen

Am Boden bekam es der Kampfsportler gleich mit einem 100-Kilo-Deutschen zu tun. Die ersten zwei Minuten waren ausgeglichen, dann kam er unter seinen Gegner und verlor. Im zweiten Kampf stand ein weiterer Kämpfer mit deutlich mehr Gewicht gegenüber – ein Slowake, der einen Kopf größer war und 120 Kilo wog. Der „Brocken“ setzte seine Kraft gekonnt ein und gewann. Hanbauers Resümee: „Die Form stimmt. Fürs erste Turnier war die Leistung Ok. Am Wochenende starte ich unter 90kg beim Turnier in Budapest. Ich hoffe, dass ich auch da am Podest stehe.“