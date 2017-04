Kellerbrand in Pöttsching: Ursache steht fest! .

Am Mittwoch wurde der Brandplatz im Einfamilienhaus in Pöttsching, wo es am Dienstag-Abend zu einer folgenschweren Explosion gekommen war, von Beamten des Landeskriminalamtes Burgenland sowie Brandermittlern des Bundeskriminalamtes untersucht.