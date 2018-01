Mit den Innenministeriums-Plänen zur Einrichtung neuer Grundversorgungszentren für Asylwerber erlebt die Diskussion um die Großquartiere einen neuen Höhepunkt. Bereits in der Vergangenheit gab es in dieser Frage immer wieder Uneinigkeit in der Politik, ebenso wie wiederkehrende Bürgerproteste.

Dass sich aber ebenso schnell viele helfende Hände finden, zeigten und zeigen viele Initiativen in den Gemeinden. Denn gerade in den kleinen Dörfern des Bezirkes und des Landes funktioniert das Zusammenleben. Ein aktuelles Beispiel liefert zurzeit etwa Hirm, wo zwei syrische und eine somalische Familie ein neues Zuhause gefunden haben. Oft geht die gelungene Integration auf privates Engagement zurück, wie in der Bezirkshauptstadt Mattersburg, wo ein Quartier für zehn Flüchtlinge geschaffen wurde.

Und es gibt noch viele Beispiele wie diese, wo Hilfesuchende nicht nur Unterstützung aus der Bevölkerung erleben, sondern einfach als Teil dieser Ortsbevölkerung gelten. Denn darum geht es, wenn Integration nicht nur ein Schlagwort sein soll. Sie ist auch eine Bereicherung im Dorfleben.