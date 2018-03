Handelsgeschäfte in der Innenstadt gegen Einkaufszentren am Stadtrand – schon lange ein Duell in den Städten, das den Unternehmern in der City Kopfzerbrechen bereitet. So auch in Mattersburg, denn mit der Arena und dem FMZ 2000 steht man zwei Konkurrenten gegenüber. Das so oft prognistizerte Aussterben der Mattersburger Innenstadt ist ausgeblieben.

Dennoch ist nicht alles eitel Wonne, von einer pulsierenden Einkaufsstadt ist man in Mattersburg weit entfernt. Große Hoffnungen werden in zwei anstehende Projekte gesetzt. Mit dem Impulszentrum von Martin Pucher in der Michael Kochstraße und der neuen Apotheke samt Drogerie bei der ehemaligen Martinischenke erhofft man sich einen Impuls für die City. Diesen wird es mit den beiden Großprojekten sicher geben.

Wichtig ist – wie beim Apothekenprojekt – auch Wohnraum im Zentrum zu schaffen. Denn mehr Leute in der City bedeuten mehr potentielle Kunden. Und werden auch von den Unternehmern Nischen erkannt und Kundenservice groß geschrieben, so sind die Voraussetzungen für ein florierendes Zentrum gegeben.