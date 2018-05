Immer wieder heißt es, dass die Gastronomie nach und nach ausstirbt – und das nicht nur in den ländlichen Gebieten, sondern auch in der Großstadt. Von der schwierigen Finanzlage, die den Kunden weniger Geld in der Tasche lässt, bis zum Stöhnen unter behördlichen Auflagen, haben die Wirte in den vergangenen Jahren so ziemlich alles mitgemacht.

Und klar – viele von ihnen gaben dem Druck nach oder hingen den Job aus privaten Gründen an den Nagel. Jedoch darf nicht alles schwarz-weiß gemalt werden, denn auf der anderen Seite gibt es etliche Gastronomen, die quasi mit Leidenschaft und guter Stammkundschaft immer weitermachen, und das auch mit Erfolg.

Mehr noch: Gerade aktuell zeigen Beispiele wie der „Beach-Club“ in der Arena Mattersburg, die Wiedereröffnung des „Steirerbluat“ in Walbdersdorf oder der neue Heuriger in Schattendorf, dass man sich eben auch etwas trauen muss: Wer mit Engagement an die Sache herangeht und neue Ideen hat, der sollte als Gastronom auch bei den Gästen Anklang finden. Und das ist das beste Rezept für ein erfolgreiches Lokal.