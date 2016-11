Derzeit wird im Rathaus an einem Großprojekt gefeilt, das entscheidend für die Bezirkshauptstadt sein wird: Der Stadtentwicklungsplan. Es wird entschieden, ob und wo Spielplätze entstehen, oder wie die Innenstadt optisch mit kleinen oder größeren Maßnahmen noch mehr belebt werden kann. Da sind die Mattersburger leider nur bis Mitte Dezember eingeladen, mitzuarbeiten.

In Stein gemeißelt sind aber schon die Grenzen, die die Experten für Wohngebiete gezogen haben. Wie in vielen Gemeinden wurde in der Vergangenheit an allen Ecken und Enden Bauland gewidmet. Jetzt wird da im wahrsten Sinne des Wortes ein Schlussstrich gezogen. Das ist grundsätzlich gut, doch was nützen die ganzen privaten Bauplätze, die gar nicht – oder wenn, dann nur sehr teuer – angeboten werden?

Denn obwohl es auf dem Papier so viele Bauplätze gibt, haben die meisten Schwierigkeiten, etwas Adäquates zu finden. Das soll mittels „Mobilisierung “, also mit Gesprächen mit den Grundstückseigentümern, passieren. Das ist für Experten der Stadt die Lösung, für das ganze Projekt aber der Knackpunkt.