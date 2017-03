Die Amateure des SV Mattersburg siegten am Sonntagvormittag im Heimspiel gegen Leithaprodersdorf bekanntlich mit 11:0. Man muss lange in den Statistiken zurückblättern, um ein derartiges Ergebnis in der höchsten Liga des Landes zu finden.

Unmittelbar nach dem Spiel vernommene Spielanalysen wie „Der ersatzgeschwächte Gegner war doch kein Maßstab“ oder auch „Logisch, wenn Profis gegen Amateure antreten“, sind mehr als oberflächlich. Durchaus möglich, dass ein Aufsteiger auf die Länge einer Meisterschaft mit den Amateuren (die oft mit Profis verstärkt werden) nicht zu vergleichen sind, aber in einem einzigen Spiel muss das Leistungsniveau mit Sicherheit nicht derart eklatant sein. Dass diese Martinee der BVZ Burgenlandliga dennoch derart einseitig über die Bühne ging, können die SVM-Fans einer Glanzleistung ihres Teams verdanken.

Die Truppe des Trainergespanns Markus Schmidt und Andi Feurer „funktioniert“ seit Monaten. Dass die vom Bundesliga-Kader zu den Amateuren geschickten Profis Woche für Woche nicht in Selbstmitleid versinken, sondern sich den Allerwertesten in der Amateurliga aufreißen, ist auch ein Verdienst von Trainer Schmidt sein. Der Ex-Profi spricht dieselbe Sprache wie die Aktiven – und diese reagieren darauf mit einem tollem Fußball.