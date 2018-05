Am „beliebtesten“ bei den Vandalen scheint der Europapark in der Mattersburger Innenstadt: Hier müssen die Bauhof-Mitarbeiter laufend Spuren wie den Müll aus mutwillig entleerten Mistkübeln oder zerschlagene Flaschen entfernen und Reparaturen am Spielplatz vornehmen.

Schmierereien und Müll. Vor allem am Wochenende machen sich die Spuren der Vandalen in der Mattersburger Innenstadt bemerkbar. | BVZ

„Wenn Schäden entdeckt oder gemeldet werden, bemühen wir uns, das so rasch wie möglich in Ordnung zu bringen“, wird seitens der Stadtgemeinde gegenüber der BVZ betont. Auch Bauhof-Leiter Günter Dorner kennt die leidigen Vorfälle: „Vandalismus kommt nicht nur im Park vor, sondern praktisch auf allen Spielplätzen. Oft wird viel Geld für die Spielgeräte ausgegeben, aufgrund der Schäden sind sie manchmal aber nicht mehr zu reparieren.“ Ein Ärgernis, nicht nur für die Stadt-Mitarbeiter, sondern vor allem auch für Anrainer und Familien.

Die jüngsten Vorfälle in der Innenstadt ereigneten sich am Wochenende: Übrig blieben Graffiti-Spuren an Brückenpfeilern und am Schwimmbad-Parkplatz sowie eine zerschlagene Plexiglas-Platte beim Viadukt. Sowohl die Stadtgemeinde als auch Bauhof-Leiter Dorner appellieren an die Bevölkerung, Zivilcourage zu zeigen: „Werden Vorfälle beobachtet, kann man das mit Fotos dokumentieren oder die Polizei rufen.“