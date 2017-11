Die Ärzte Werner Kusebauch und Ursula Danzinger siedelten in die neuen Räumlichkeiten über der Salvator Apotheke. Diese wurden gemeinsam mit der Apotheke renoviert.

Werner Kusebauch ist Facharzt für Unfallchirurgie. Seine Ordination war ursprünglich bei der Raiffeisenbank, für die neue Ordination über der Apotheke gab es einige Argumente, die dafür sprachen: „Es sind moderne Räumlichkeiten, alle modernen Anforderungen sind erfüllt. Hier in den neuen Räumen kann einfach der ganze Behandlungsprozess optimiert werden. Und bei den Patienten kommt die neue Ordination hervorragend an“, erzählt Kusebauch.

Viele Vorteile durch modernere Räume

Direkt gegenüber hat sich Ursula Danzinger, Urologin und Andrologin, eingemietet. Auch sie sieht in der Umsiedlung in die modernen Räume viele Vorteile: „Wir haben doch eine größere Patientenanzahl und haben hier größere Räume zur Verfügung. Außerdem sind hier alle Auflagen einer barrierefreien Ordination erfüllt, was vorher nicht der Fall war. Die Lage ist auch sehr gut, es gibt Parkplätze und Patienten, die mit dem Bus kommen, haben es auch nicht weit.“

Wegen der größeren Räumlichkeiten wurde auch eine weitere Kraft angestellt, das Team rund um Ärztin Danzinger zählt nun vier Leuten. „Der Umbau wurde von der Apotheke organisiert, trotzdem durften wir mit den Architekten bei der Gestaltung der Räume mitreden. Sie werden sehr gut angenommen“, erzählt Danzinger.