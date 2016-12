Die Kritik an der Ampellösung bei der Arena reißt nicht ab - jetzt springt die ÖVP auf den Zug auf und stellt eine Anfrage an Verkehrslandesrat Helmut Bieler (SPÖ). Baudirektor Heckenhast hat dafür kein Verständnis und weißt die Kritik zurück. Warum?

Baudirektor Heckenast: „Wir können die Wahrnehmung der ÖVP keineswegs bestätigen. In der Baudirektion und in unserem Büro gab es insgesamt einen einzigen Anruf.“

Wie schätzen Sie die Verkehrssituation bei der Arena ein?

Jahrelang wurde die Verkehrssituation bei der Arena kritisiert, die Gefahr für die Fußgänger, die kreuz und quer speziell am Abend über Straße gelaufen sind, wurde immer wieder thematisiert. Staus bis auf die S4/S31 waren an der Tagesordnung. Die Ampellösung bei der Arena Mattersburg war vor allem ein Verkehrssicherheitsumbau! Eines ist aber klar, die beste Verkehrsmaßnahme kann den Verkehr vor Ort nicht wegbeamen, sondern lediglich die Situation – und in diesem Fall war es die Erhöhung der Verkehrssicherheit – verbessern. Das haben wir getan.

Ist die Ampelkreuzung oder etwaige Adaptierungen derselben Thema oder wartet man eine Eingewöhnungsphase ab?

Natürlich werden die Ampelphasen genau beobachtet und auch nach Bedarf angepasst. Und natürlich werden wir nachjustieren wenn notwendig. Wir bitten deshalb auch um Geduld, die Maßnahme erst nach der nötigen Eingewöhnungsphase zu beurteilen.