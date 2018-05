Den Mattersburger ist Michael Mörz vor allem durch seine langjährige, erfolgreiche Karriere beim SV Mattersburg bekannt. Mittlerweile gilt sein sportliches Engagement jedoch dem Turnsport. Der Bankangestellte ist Vizepräsident des Burgenländischen Dachverbandes für Turnen und seine beiden Töchter Alissa und Charlize Mörz sind mit Annika Adacker das sportliche Aushängeschild des Askö-Kunstturnvereins Mattersburg. 2017 wurden die drei etwa dritte bei den Jugendstaatsmeisterschaften im Mannschaftsbewerb.

Trainingshalle platzt aus allen Nähten

Mit dem rasantaten sportlichen Aufstieg des ASKÖ Kunstturnvereins (mittlerweile gehören dem Verein rund 240 Kinder an) konnte die Infrastruktur jedoch nicht mithalten „Unsere Trainingshalle in der Mühlgasse platzt aus allen Nähten. Und für große Mädchen, die etwa einen Doppelsalto oder eine Dreifachschraube trainieren, ist dies in der Halle mittlerweile gefährlich, da der Platz dort zu gering ist. Alissa und Charlize trainieren mittlerweile in Wien“, berichtet Mörz. Ein widriger Umstand, den er ändern will. „Wir brauchen jetzt eine Halle, nicht in drei oder fünf Jahren. Es wäre doch schlimm, wenn man in zehn Jahren davon spricht, dass das ein oder andere Mädchen die Teilnahme an einem wichtigen Turnier verpasst hat, nur weil die Infrastruktur nicht gepasst hat.“ Kostenschätzungen für einen Neubau gibt es bereits, diese belaufen sich auf rund 1,5 Millionen Euro.

Auch Obmann Günter Dorner ist sich der Problematik bewusst und hat bereits mehrere Optionen – von Neubau bis hin zu einem bestehenden Gebäude – ausgelotet, bislang ohne Erfolg. „Wir wären schon froh, wenn sich für uns die Möglichkeit für eine bestehende Halle bieten und die man dann adaptieren würde“, so Dorner. Geht es nach Bürgermeisterin Ingrid Salamon, so „ist der Wunschgedanke nach einer Turnhalle natürlich da. So ein Projekt ist jedoch nicht in einem Jahr umsetzbar.“ Von Seiten des ASKÖ würde es natürlich „vollste Unterstützung geben“, wie Präsident Christian Illedits festhält. Zurück zum Sportlichen. Am kommenden Wochenende finden in der Mattersburger Sporthalle die offenen ASKÖ-Bundesmeisterschaften statt. Samstag (8.30 bis 20 Uhr) werden rund 130 Kinder, Sonntag (9 bis 14 Uhr) zirka 110 Kinder um Medaillen rittern.