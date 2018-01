Aktuell wird die Mattersburger BH interimsmäßig vom Oberpullendorfer Bezirkshauptmann Klaus Trummer und der Eisenstädter Bezirkshauptfrau Franziska Auer geführt. Läuft alles nach Plan, so soll es mit Ende Jänner einen neuen BH-Chef geben.

„Es war mein eigener Wunsch, wieder in die Landesregierung zu wechseln“

Klaus Mezgolits, offiziell noch Leiter der BH, wird sich nicht mehr um dieses Amt bewerben. „Es war mein eigener Wunsch, wieder in die Landesregierung zu wechseln“, betont Mezgolits, der im Jänner 2008 auf Günter Engelbrecht folgte. Mezgolits befindet sich seit Dezember im Krankenhaus. Der Pensionsantritt von BH-Stellvertreterin Herlinde Oss ist zwar erst in zirka einem Jahr, auch sie ist seit Dezember in der Praxis nicht mehr im Amt, da sie ihren Resturlaub aufbraucht.

Dringender Handlungsbedarf in der Führungsetage war also gegeben und somit wurden Trummer und Auer interimistisch mit der Leitung betraut. Seit 29. Dezember ist der Posten des BH-Leiters ausgeschrieben, die Bewerbungsfrist endete Montag dieser Woche. „Eine externe Personalberatungsfirma wird nach einem Hearing eine Reihung erstellen. Die Entscheidung trifft dann die Landesregierung“, erklärt Landesamtsdirektor Ronald Reiter, um darauf hinzuweisen, dass „sich in der Regel die Landesregierung an die Empfehlung der Personalfirma hält.“

„Gibt es nicht mehr als zehn Bewerber, dann sollte die Entscheidung bis Ende Jänner fallen“

Beim Posten des Stellvertreters gibt es keine Veröffentlichung im Amtsblatt, dieser wird intern ausgeschrieben und ist laut Reiter ein „normaler Verwaltungsakt, mit der Entscheidungsfindung ist die Landesamtsdirektion und der Landeshauptmann beauftragt.“ Wieviele Interessierte sich für das Amt beworben haben, will Reiter nicht preisgeben – nur soviel: „Gibt es nicht mehr als zehn Bewerber, dann sollte die Entscheidung bis Ende Jänner fallen.“

Einer, der sich beworben hat, ist Werner Zechmeister – aktuell Landesumweltanwalt. „Das war keine spontane Entscheidung, seit zehn Jahren bin ich an diesem Amt interessiert. Ich würde mich freuen, wenn die Wahl auf mich fallen würde“, so Zechmeister. Die BH wäre für Zechmeister kein Neuland, denn von 1999 bis 2003 war der Walbersdorfer dort bereits beschäftigt.