Eine berufliche Veränderung steht für den Mattersburger ÖVP-Stadtrat Michael Ulrich an. Gernot Blümel, ÖVP-Wien-Chef und neuer Kanzleramtsminister, holt Michael Ulrich als seinen Pressesprecher. „Ich freue mich, für Gernot Blümel und die ÖVP Wien arbeiten zu dürfen. Die Nationalratswahl war unter anderem deswegen für die Volkspartei so erfolgreich, weil wir in Wien ein tolles Ergebnis erreicht haben. Diesen Weg kann ich nun mit Gernot Blümel weitergehen, um bei der Landtagswahl 2020 ein ebenso gutes Ergebnis zu erreichen“, so Ulrich.

"Ich bin den Wählern natürlich im Wort"

Der bisherige Pressesprecher der ÖVP Burgenland wechselt im neuen Jahr beruflich nach Wien, seine Funktion als Stadtrat in Mattersburg bleibt. „Wir konnten in Mattersburg fünf Prozent gewinnen, ich bin den Wählern natürlich im Wort. Auch als Stadtrat bringe ich mich gemeinsam mit meinem Team aktiv ein. Zum Glück habe ich viele neue aber auch erfahrene Persönlichkeiten in meinem Team, die gemeinsam mit mir auf unsere Stadt aufpassen!“