Seit 4. April sind die Akutordinationen im Betrieb, so auch in der Bezirksstelle des Roten Kreuzes Mattersburg. Im ersten Monat wurden in der Akutordination, die beim Roten Kreuz untergebracht ist, 51 Personen behandelt und 15 Visiten durchgeführt.

Alleine in Eisenstadt, wo sich die Akutordination im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder befindet, wurden 184 Fälle behandelt. Elf Personen wurden ohne Behandlung wieder nach Hause geschickt.

In Eisenstadt wurden demnach dreieinhalb Mal so viele Akutfälle behandelt als in Mattersburg. „Es gibt sicherlich Patienten, die mit ihrem Leiden sowieso in die Spitalsambulanz gefahren sind und dann dort weiter an die Akutordination verwiesen wurden. Denn einen Patienten wird man nicht wieder nach Mattersburg zur Behandlung geschickt haben, wenn er schon in der Akutordination im Krankenhaus war“, nimmt der Dienstführer des Roten Kreuzes, Christoph Frimmel an und ergänzt: „Die Akutordination, die von 17 bis 22 Uhr geöffnet hat, muss erst von der Bevölkerung angenommen werden. Dafür ist es nach einem Monat noch zu früh.“