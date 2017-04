Mattersburg

Glücklich und stolz ist Konditor und Chocolatier Karl Harrer, denn er hat vor Kurzem den „Balaton Szupermarathon“, der über 193 Kilometer führt, geschafft und lief von etwa 350 Einzelläufern als 120igster durchs Ziel. Die Veranstaltung, die heuer schon das zehnte Mal stattfand, dauerte vier Tage mit Start und Ende in Siofok am Plattensee.

Mit Leidenschaft. „Beim Laufen werden Glückshormone freigesetzt. Die mentale Stärke ist dabei ganz wichtig“, meint Karl Harrer. | BVZ

„Man kann hier in der Gruppe teilnehmen oder als Einzelläufer“, erzählt der 58-jährige Mattersburger. „Nachdem ich schon in der Gruppe gelaufen bin, war ich heuer das erste Mal alleine am Start. Ich habe mich das getraut, weil ich dieses Jahr gut im Training bin und auch schon die Tour rund um den Neusiedler See mitgemacht habe“, fährt er fort. Ein mulmiges Gefühl hatte er vor dem Start dennoch, „denn ich habe noch nie mehr als 50 Kilometer am Stück geschafft“, gesteht er.

Schon am ersten Tag musste er diese Hürde nehmen und es klappte bestens. „Meine Frau, die auch nach Ungarn nachkam, konnte es gar nicht glauben, denn wir beide hatten Angst, dass ich irgendwann nicht mehr weiterkann und aufgebe“, freut er sich. Auch der zweite, der dritte und der vierte Tag liefen gut.

Mitmachen und Durchkommen als großes Ziel

„Mir ging es bei dem Lauf niemals ums Gewinnen, sondern lediglich um das Mitmachen und Durchkommen“, beteuert der Konditor und Chocolatier. „Beim Laufen denkt man eigentlich viel nach. Ich habe an mein Geschäft gedacht, aber auch an meine Enkelkinder oder an superschöne Erlebnisse, das gibt Kraft“, ist Harrer überzeugt. „Mit Musik in den Ohren kann ich zum Beispiel gar nicht laufen, das lenkt mich zu sehr ab“, fährt er mit seinen Schilderungen fort.

Beim Zieleinlauf war er dann in Emotionen ganz aufgelöst und vor Freude den Tränen nahe. „Es hat mir echt viel gegeben und ich bin nächstes Jahr sicherlich wieder dabei“, weiß er schon heuer.

Was bewog ihn, mit 42 Jahren mit dem Laufen zu beginnen? „Da ich gerne esse, auch die Süßigkeiten aus unserer eigenen Erzeugung, wäre ich wahrscheinlich kugelrund, wenn ich nichts machen würde“, gesteht er unumwunden ein.

Karl Harrers Hobbys beschränken sich aber nicht nur auf das Laufen, er lässt auch kein Match des SV Mattersburg aus und geht gerne Schifahren. Auch seine berufliche Tätigkeit bezeichnet er als Hobby. „Eigentlich will ich den Menschen was vermitteln“, sagt er.