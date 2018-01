Seine Klaviersounds hört man derzeit unter anderem im Rainhard-Fendrich-Musical „I Am From Austria“ im Raimundtheater sowie in der Band von Schauspieler Serge Falk, und mit seinen Eigenkompositionen brachte er unlängst sogar japanische Tempel zum Klingen. Pianist Philipp Jagschitz entwickelt sich zum vielseitig gefragten Tastenmusiker.

Der gebürtige Mattersburger, der an der Zentralmusikschule Eisenstadt Klavier und Keyboard unterrichtet, erhielt etwa über „The New Austrian Sound of Music“ (NASOM), ein Förderprogramm des Außenministeriums, die Möglichkeit einer Konzertreise. Mit seinem Philipp Jagschitz Trio – das neben ihm selbst aus Walter Singer und Niki Dolp besteht – spielte der 36-Jährige einerseits in Hiroshima und brachte andererseits neue Töne in die heiligen Hallen des Gyoraji Tempels in Tokio.

„Japan ist ein sehr jazzaffines Land"

Ungewöhnlich ist das nicht, wie der Pianist berichtet: „Japan ist ein sehr jazzaffines Land. Jazz ist dort wie Fahrstuhlmusik – in jedem Restaurant hört man ihn. Man hat uns dort einerseits sehr neugierig betrachtet, aber unsere Musik durchaus begeistert angenommen.“ Vor allem die Zugabe habe dem Publikum gefallen: „Wir haben ein paar österreichische Volkslieder in unserer Version gespielt, und alles aus Österreich gefällt den Japanern“, schmunzelt Jagschitz.

Dies war jedoch nicht seine erste musikalische Fernreise. Mit seinem Trio spielte er etwa in Marokko, in anderen Formationen auch schon in China oder Polen. Zu Weihnachten flimmerte er gar über heimische und deutsche Bildschirme: In dem Film „Kästner und der kleine Dienstag“ mit Florian David Fitz sind Philipp Jagschitz und „Garish“-Bassist Kurt Grath einige Sekunden lang zu sehen – natürlich als Musiker. Und wer die beiden live sehen möchte, hat am 27. Jänner die Gelegenheit, denn da sorgen sie als Teil der Band „Die Präsidenten“ am Ball der Wirtschaft für Rock‘n‘Roll-Feeling.