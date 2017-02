Mattersburg

Übergabe. In der vergangenen Woche übergaben Andrea Rittnauer und Wicki Hesch ihr Amt an die neuen Damen. Gerda Haffer übernimmt in Zukunft die Organisationsreferentin des Einkausfstreffpunkts. Claudia Schedl ist die neue Kassierstellvertreterin. Doch Rittnauer und Hesch verlassen den Einkaufstreffpunkt nicht, sondern übernehmen nur neue Funktionen.

| BVZ