Die Schattendorferin Waltraud Morawitz wird am Samstag, 15. April, die „Steckerlfisch-Hacienda“ zwischen Mattersburg und Forchtenstein als Nachfolgerin von Joe Bauer als neue Betreiberin aufsperren.

„Es war eine ziemlich spontane Entscheidung, die erst am 1. April fixiert wurde“, sagt die Gastronomin, die auch seit 2006 in Marz an der Bundesstraße den Würstelstand „Würstel-traude“ führt.

„Die ‚Steckerlfisch-Hacienda‘ wird unter diesem Namen fortgeführt“, verspricht die neue Wirtin, die das Lokal vom früheren Betreiber Joe Bauer übernommen hat. Vorläufig will sie am Lokal keine Veränderungen durchführen. Auf der Speisekarte werden sich weiterhin die beliebten Steckerlfische finden.

„Stelzen werden wir keine mehr braten, aber zwei- bis dreimal pro Woche können sich unsere Gäste auch auf außertourliche Schmankerl wie Beuschl, Zwiebelrostbraten oder Krautfleckerl freuen.

Am Eröffnungstag gibt’s für die Gäste ab 12 Uhr Gulasch und ein Freigetränk.