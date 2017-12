Volksschule feierte das "Miteinander-Fest".

Friedenserziehung und der wertschätzende und respektvolle Umgang miteinander sind Werte, die an der Volksschule Mattersburg im Leitbild verankert und gelebt werden. Der Schwerpunkt eines friedvollen Miteinanders wird in vielen Unterrichtseinheiten in den Klassen, aber auch in stufenübergreifenden Projekten sichtbar gelebt. Vor Weihnachten wurde im Turnsaal ein Friedens- und Miteinander-Fest abgehalten.