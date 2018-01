Gemeinsam mit der Zentralmusikschule bezog die Mattersburger Stadtkapelle bereits im vergangenen Jahr das „Haus der Musik“. Einige Monate später wird die offizielle Eröffnung mit einem 2-Tages-Fest nachgeholt.

Die Veranstaltung geht am 14. und 15. Juli über die Bühne. „Am Samstag findet ab 17 Uhr ein Musikantentreffen mit Kapellen in und aus dem Bezirk statt. Anschließend werden die Edelhof-Musikanten und noch eine zweite Kapelle aufspielen“, berichtet Musikvereins-Obmann Klaus Leitgeb. Der Sonntag wird mit einer Messe um 9.45 Uhr starten, gefolgt vom Auftritt zweier Musikkapellen. Die Veranstaltung soll nicht im Inneren des Gebäudes, sondern im geräumigen Hof stattfinden. „Um wetterfest zu sein, wird ein Festzelt aufgestellt“, so Leitgeb.

Im „Haus der Musik“ befand sich einst die Energie Burgenland-Servicestelle. Die Stadtkapelle baute den unteren Teil quasi in Eigenregie von Mitte 2016 weg um, seit 2017 ist es das neue Heim der Musiker. Zuvor war man rund 25 Jahre im Haus der Urbarialgemeinde in der Hauptstraße eingemietet. Die Räumlichkeiten dort waren für die heutigen Ansprüche zu klein geworden. „Wir hatten dort kein Büro, kein Lager. Mit der neuen Infrastruktur sind wir vollauf zufrieden“, erzählt Leitgeb abschließend.