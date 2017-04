Vergangene Woche wurden im Rahmen einer Pressekonferenz die Pläne für das neue Kulturzentrum präsentiert. Im Sommer soll mit den Bauarbeiten gestartet werden, Ende 2019 will man das neue KUZ eröffnen.

Rund um das Projekt gab es zahlreiche Diskussionen und auch eine Plattform für die Erhaltung des KUZ formierte sich. Die Reaktionen von Seiten der Mattersburger Stadtpolitik? „Die Bedeutung des KUZ Mattersburg geht über jene eines Kulturstandortes hinaus. Es war das erste Kulturzentrum im Burgenland und hat daher für uns einen besonderen Stellenwert“, so Bürgermeisterin Ingrid Salamon. Die anderen Parteien können dem Projekt nach wie vor nichts abgewinnen.

Projekt ist ein "trauriges Luftschloss"

„Seit Jahren werkelt die SPÖ beim Kulturzentrum herum – dieses Projekt ist zu einem traurigen Luftschloss verkommen. Die Mattersburger und Walbersdorfer wollen eine rasche Wiedereröffnung und wieder einen fixen und permanenten Gastronomen im Kulturzentrum. Durch die SPÖ-Zensur ist es aber leider vollkommen unklar, ob ein permanenter Pächter die Gastronomie übernimmt“, so ÖVP-Vize Michael Ulrich. Peter Pregl (Liste Zukunft Mattersburg) hält fest, dass „vom Anfang an die Bevölkerung, mehr als 2000 Bürger der Plattform ‚Rettet das KUZ‘ ignoriert und als dumm verkauft wurden.“

Altes KUZ als großer Verlust

Auch Sonja Sieber ist davon nicht begeistert: „Die Bevölkerung bekommt nun ein neues Haus, das sie nicht eingefordert und sich mit mehr als 200 Unterschriften sogar deutlich dagegen ausgesprochen hat, denn die Zufriedenheit mit dem alten Kulturzentrum war all die Jahre hindurch groß“, so Sieber, um weiter auszuführen: „Der Verlust ist groß, denn Mattersburg verliert ein charakteristisches Gebäude, das weit über die Grenzen der Stadt bekannt ist. Und – verloren hat auch wieder einmal das Vertrauen in die Politik, denn man muss wohl aus diesem Prozess folgenden Schluss ziehen: Auch, wenn die betroffenen Menschen sich deutlich gegen ein Projekt aussprechen, wird es umgesetzt. Komme, was da wolle.“

Johann Gallis, Vertreter der Plattform „Rettet das KUZ“, will noch nichts dazu sagen: „Der Änderungsbescheid vom Bundesdenkmalamt ist noch nicht da. Diesen möchten wir noch abwarten, bevor wir Stellung beziehen.“