„Die SPÖ scheitert an einer raschen Sanierung des Kulturzentrums. Das KUZ Mattersburg ist längst ein SPÖ-Luftschloss. Die SPÖ hat auch in der vorwöchigen Gemeinderatssitzung jegliche Information verweigert. Diese SPÖ-Zensur ist untragbar.“Michael Ulrich, ÖVP Mattersburg „Mit großer Wahrscheinlichkeit endet hiermit ein Prozess, der sich durch Intransparenz und Bürger-Unfreundlichkeit auszeichnete“Sonja Sieber, Sprecherin der Grünen Mattersburg „Von Anfang an wurde die Bevölkerung ignoriert, mehr als 2000 Bürger der Plattform „Rettet das KUZ“ ignoriert und als dumm verkauft! "Peter Pregl, Liste Zukunft Mattersburg