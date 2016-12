Seit sieben Jahren kämpft Christine Rörner, Obfrau des Vereines „Wohnhilfe - Verein zur Schaffung und Erhaltung adäquater Wohn- und Lebensbedingungen für behinderte Menschen“ für Gerechtigkeit, sprich, dafür, dass die von der damaligen Sozialabteilung des Landes am 1. Dezember 2009 beauftragte Schließung der Behinderteneinrichtung in der Augasse als rechtswidrig anerkannt wird. „Ich mache das nicht wegen mir, sondern wegen des Vereines.

Was wir aufgebaut haben, das war einzigartig im ganzen Burgenland. Das gab es vorher in dieser Form einfach nicht“, hält Rörner fest. Dabei begann alles ganz harmonisch. 1990 wurde der Verein gegründet, von Eltern, deren Kinder körperlich oder geistig beeinträchtigt waren. Auch Christine Rörner ist eine betroffene Mutter.

Verein errichtete Haus in Eigenregie

1997 stellte das Land dem Verein in der Augasse ein Grundstück zur Verfügung, die „Wohnhilfe“ errichtete daraufhin ihr Haus. „Unsere Klienten waren glücklich, endlich ein eigenständiges Leben führen zu können, natürlich begleitet und betreut“, berichtet Rörner. Die Schwierigkeiten begannen nach 1997.

Der Verein bekam immer neue Auflagen für das Haus, dazu kamen Probleme mit Mitarbeitern. „Die Situation im Haus war phasenweise schwierig, aber ich denke, dass wir das gut gemeistert haben“, berichtet Rörner. Das Fass zum Überlaufen brachten Beschwerden von drei Mitarbeitern bei der Sozialabteilung, darauf wurde das Haus in einer „Überfallsaktion“ geschlossen. „Die Eltern der Klienten wurden angerufen und gefragt, ob sie ihre Kinder nachhause nehmen wollen oder ob man sie in Einrichtungen nach Deutschkreuz oder St. Margarethen bringen soll“, erinnert sich Rörner bitter. Der darauf folgende Rechtsstreit ging durch viele Instanzen, das letzte Wort in der Causa sprach im April der Verwaltungsgerichtshof. Dessen Urteil lautet: Die Entziehung der Betriebsbewilligung für eine stationäre Sozialhilfeeinrichtung mit sofortiger Wirkung sei rechtswidrig gewesen.

Die beiden Hauptschließungsgründe, es sei zuwenig Betreuungspersonal vorhanden gewesen und die pädagogische Leitung sei nicht zeitgerecht nachbesetzt worden, sei inhaltlich nicht richtig gewesen. Für Christine Rörner ist das Urteil eine späte Genugtuung. „Es ist mir ein Anliegen, dass das Urteil die Öffentlichkeit erfährt. Damit so nie wieder mit den Klienten und den Betreuern in einer Behinderteneinrichtung umgegangen wird.“