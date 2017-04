Es ist ein Thema, das jährlich wieder kommt und die Grüne-Gemeinderätin Sabine Schügerl jedes Jahr aufs Neue ärgert: die Erhöhung der Kanalgebühren.

„Die Kanalbenützungsgebühr wird jährlich angehoben und ich stimme jährlich dagegen, weil die Abwasserbeseitigung in Neudörfl absolut kostendeckend ist. Die Einnahmen übersteigen die Ausgaben und daher ist eine Anhebung der Gebühren aus meiner Sicht nicht notwendig, zumal aus den Mehreinnahmen keine Rücklagen für künftige Kanalbau- oder -sanierungsmaßnahmen gebildet werden“, erklärt Schügerl.

Die Erhöhung der Gebühr ist jährlich ebenfalls unverändert gleichbleibend und beträgt drei Prozent. Die anderen Fraktionen im Gemeinderat stimmten der Erhöhung zu, auch der neu angelobte FPÖ-Gemeinderat Robert Peterlik. Bürgermeister Dietmar Posch versteht nicht, warum Schügerl ihre Zustimmung zur Erhöhung verweigert.

„Es dürfte Frau Gemeinderätin Schügerl entgangen sein, dass der Kanal in Neudörfl ständig saniert wird. Zwei Drittel des rund 50 Jahre alten Kanalsystems sind bereits auf Vordermann gebracht worden. Wenn jeder Haushalt pro Jahr ein paar Euro dazu zahlt, dann ist das eine geringe Summe im Vergleich dazu, was wir ausgeben müssten, wenn wir die Kanalsanierung von heute auf morgen durchführen müssten“, erklärt der Ortschef. Kaum eine andere burgenländische Gemeinde sei so weit mit der Kanalsanierung wie Neudörfl.