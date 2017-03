| BVZ

Irene Izmenyi war langjährige Bürgermeisterin von Pöttsching und nach Christa Prets die zweite Frau, die dieses Amt bekleidete. Mit Karin Lehner ist aktuell wieder eine Frau an der Spitze von Pöttsching.

BVZ: Woher kam ihr Interesse für Gemeindepolitik?

Irene Izmenyi: Das Interesse an Politik und vor allem an Gemeindepolitik war in unserer Familie schon immer ein zentrales Thema. Auch mein Großvater war Bürgermeister in Pöttsching, so wurde ich in die Politik quasi „hineingeboren“.

BVZ: Bewerten Frauen gewisse Einrichtungen wie z.B. Kinderbetreuungsplätze höher als Männer?

Irene Izmenyi: Ich denke, es kommt auf die Person an, wie engagiert sie oder er die Herausforderung annimmt.

BVZ: Müssen Frauen konsequenter sein als Männer, um sich in der Politik durchzusetzen?

Irene Izmenyi: Ich denke, ja, das ist noch immer so. Als Bürgermeisterin muss frau sich bei jedem Thema umfassend vorinformieren, um alle Fragen und Diskussionspunkte kompetent beantworten zu können.

BVZ: Welche Themen waren ihnen wichtig in der Gemeindepolitik?

Irene Izmenyi: In der Gemeindepolitik sind immer alle Themen wichtig, da sie auch alle Bürger direkt betreffen. Wichtig ist, keine Bevölkerungsgruppe zu benachteiligen. Das gelingt am besten, wenn frau das Ohr immer am Bürger bzw. der Bürgerin hat.