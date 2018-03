Der Verein Kinderregenbogen hat mit dem Inhaber der Villa Rita in Promajna in Kroatien an der Makarska Riviera einen Vertrag über die Anmietung einer barrierefreien Vereinswohnung von rund 70 Quadratmetern geschlossen.

„Wir haben die Wohnung für ein Jahr mit einer Option für fünf weitere Jahre gemietet. Zuerst wollen wir schauen wie dieses Projekt angenommen wird“, berichtet Obmann René Fasching. Die Mietdauer beginnt mit 15. Mai und endet am 15. Oktober jedes Jahr.

Gemütlich. Auf rund 70 Quadratmetern haben bis zu sieben Leute genug Platz, um zusammen als Familie ihren Urlaub zu verbringen. | zVg

„Diese Wohnung stellen wir für unsere Mitglieder kostenlos für eine Urlaubswoche zur Verfügung. Allerdings müssen die Kinder aus Finanzgründen in Österreich wohnhaft sein. Wir wollen für das Finanzamt absolute Transparenz anbieten“, berichtet Fasching weiter.

Die Mietkosten für ein Jahr belaufen sich auf 12.000 Euro für den Verein. „Ich habe selbst ein Kind mit einer Behinderung und verbringe öfters mit meiner Familie einen Urlaub in Kroatien. Ich weiß wie wichtig, aber auch wie schwer es ist, mit behinderten Kindern einen schönen Urlaub am Meer zu verbringen“, berichtet Obmann Fasching.

Oft ist es schwer, eine barrierefreie Wohnung zu finden. „Der Gedanke dahinter ist, dass die Familien einen schönen Urlaub verbringen können“, so Fasching.

Bis zum 21. März haben die jetzigen Mitglieder Zeit sich anzumelden. Neue Mitglieder werden erst nach diesem Zeitpunkt aufgenommen. „Sollte eine komplette Auslastung erreicht werden, bestünde die Option, eine weitere Wohnung zu mieten, dies ist aber nur mithilfe von Sponsoren möglich“, so Fasching.