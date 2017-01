Viel los am Florianiball .

Die Freiwillige Feuerwehr Neudörfl lud am Wochenende zu ihrem Ball in den Martinihof. Viele der Gäste nutzten die Gelegenheit und kamen in schönen Ballroben. Auf der Tanzfläche war viel los, während das Duo Amore ihre Musik spielte.