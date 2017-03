Am vergangenen Wochenende legte Andreas Feiler wie schon Ende des Jahres angekündigt sein Amt als Obmann des Jugendclubs 88 zurück. Benedikt Strodl übernahm die Funktion und wird nun gemeinsam mit seinem Stellvertreter Simon Hull das Zepter in die Hand nehmen.

Mit der neuen Führung soll es auch eine Veränderung des Vereinsnamens geben. Die Bestätigung der Bezirkshauptmannschaft steh freilich noch aus, dennoch soll der Jugendclub 88 nun Jugendclub 1988 heißen. Hintergrund ist, dass die Zahl 88 in vielen Bereichen mit dem rechtsextremen Lager in Verbindung gebracht wird. Damit hat der Jugendclub freilich nichts zu tun, möchte sich aber auch namentlich vollkommen distanzieren.

„Ich freue mich, das Amt von Andreas zu übernehmen, und ich freue mich schon sehr, die Arbeit von ihm fortzusetzen. Die nächste größere Aufgabe des Jugendclubs wird es sein, den normalen Betrieb, nach den Umbauarbeiten des Kindergarten Walbersdorfs, wo der Club im Keller untergebracht ist, wieder aufzunehmen. Auch die Vorbereitungen für das Maibaumaufstellen am 30. April am Dorfplatz werden in den nächsten Wochen beginnen“, so Strodl.