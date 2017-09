Die SPÖ habe "lange genug einen Fehler nach dem anderen" gemacht, am 1. Oktober brauche es neue Mehrheiten, spielten die Gemeinderäte Michael Ulrich (ÖVP), Sonja Sieber (Grüne) und Peter Pregl (LZM) auf die bevorstehenden Gemeinderatswahlen an.

In einer gemeinsamen Aussendung am Sonntag wurde daran erinnert, dass das Kulturzentrum seit drei Jahren geschlossen sei. 2014 sei ein Neubauplan präsentiert und dann nach Protesten einer Bürgerplattform und aller Oppositionsparteien eine Kompromissvariante vorgestellt worden. Wann das KUZ wiedereröffnet werde, stehe immer noch nicht fest, kritisierte Ulrich die gesamte Vorgangsweise in der Causa als unprofessionell.

"Das alles ist sehr peinlich für das Burgenland" Peter Pregl (LZM)

Für Sieber ist der im Frühjahr geplante Abriss "in keinster Weise" nachvollziehbar. Gutachten und Bescheid würden einander widersprechen, die Volksanwaltschaft habe von "Behördenwillkür" gesprochen.

"Das alles ist sehr peinlich für das Burgenland. Am 9. November wird das KUZ Teil einer wichtigen Ausstellung in Frankfurt sein und internationale Aufmerksamkeit bekommen. Nur - dann wird es - nach den jetzigen Plänen - nicht mehr lange stehen", so Pregl.

SPÖ: Bescheid des Bundesdenkmalamtes ist bindend

Seitens des Landes Burgenland wolle man den Um- bzw. Neubau auf Basis eines Gutachtens des Bundesdenkmalamtes zügig in Angriff nehmen, hieß es vor wenigen Tagen. Die Volksanwaltschaft hingegen stellte bezüglich der Vorgangsweise des Bundesdenkmalamtes, das nur einen Gebäudeteil unter Denkmalschutz gestellt hatte, einen "Missstand in der Verwaltung" fest.

"Bindend ist für uns jedoch der rechtskräftige Bescheid des Bundesdenkmalamtes", erklärte Landtagspräsident Christian Illedits (SPÖ) dazu. Es lägen alle Bescheide vor, um die Bauarbeiten im Frühjahr 2018 zu beginnen.