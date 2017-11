Auch Schuhe brauchen mal eine Pause

Unternehmerin Bettina Koller mit Gatte Jürgen sowie den Schwiegereltern Johann und Margareta Koller. | zVg

Schuhsalon Mattersburg | Bettina Koller begann als Lehrmädchen im Schuhgeschäft von Emmi Glocknitzer. Nach Jahren als Beraterin in der Modebranche eröffnete sie ihren eigenen Schuhsalon.

Bettina Koller eröffnete ihren Schuhsalon am 22. September 2016. Ihre „Beziehung“ zum Schuhgeschäft hat sie als Lehrmädchen schon bei Emmi Glocknitzer begonnen. Nach ihrer fachbezogenen Lehre arbeitete sie in Wiener Neustadt und hat sich auch als Modefachberaterin in der Textilbranche ausbilden lassen. Im Schuhsalon Mattersburg wird Kundenbetreuung groß geschrieben und Bettina Koller spart nicht mit guten Ratschlägen für ihre Kunden: „Auch Ihr Schuh braucht einmal eine Pause!“Der Schuhsalon Mattersburg bietet Schuhbekleidung für Damen (Größen 35–43), Herren (Größen 38–48) und für „junge Füße“ (Größen 35–41) an.

Weihnachtsmarkt in Mattersburg

Auch heuer lädt der Verein Einkaufstreffpunkt in die Mattersburger Innenstadt zum Weihnachtsmarkt! Mit kulinarischen Köstlichkeiten (Feuerflecken, Bohndatscherl, Langos, Spiralenkartoffel und burgenländischen Aufstrichen) verwöhnen die Standler die Besucher. Angeboten werden auch diverse Punsch-, Glühwein und Teesorten. Ebenso gibt es Honigprodukte, Lederwaren, Kerzen und verschiedenste Geschenkartikel zu kaufen. Das musikalische Rahmen-Programm ist vielfältig und bunt: Wie jedes Jahr singen Kinder der Kindergärten, der Volksschule und der Neuen Mittelschule beliebte Weihnachtslieder. Die Musikschulen Mattersburg und Eisenstadt sind mit unterschiedlichsten Beiträgen – vom Chor der Kleinsten bis zu Bläserensembles – vertreten.Ein Gospel-Chor aus Wien, die Wulkatalmusikanten, die Caledonian Pipes & Drums sowie eine Abordnung der Millitärmusik Burgenland kommen nach Mattersburg! Die Jazz-Trompeterin Michaela Rabitsch und ihr Partner Robert Pawlik werden das Publikum auch in vorweihnachtliche Stimmung versetzen. Karl Farkas würde sagen: „Schau’n Sie sich das an!“ (Detailprogramm unter: www.einkaufstreff.at)

Am 6. Dezember gibt’s ein Foto-shooting mit dem Nikolaus am Weihnachtsmarkt: Foto Lorenz schenkt den Kindern ein persönliches Bild mit dem Nikolaus! Am 8. Dezember dürfen sich die Besucher wieder über Weihnachtszauberei mit Zauberer Hermann freuen. Außerdem steht wieder ein Postkasten am Weihnachtsmarkt: Kinder (bis 10 Jahre) können ihre Wünsche an das Christkind bis zum 15. Dezember einwerfen. Am 23. Dezember um 18:30 Uhr werden drei Wünsche (bis je 80 Euro) erfüllt!

Selbstverständlich gibt es auch wieder eine „Klebe-Karten-Aktion“ unserer mitmachenden Unternehmer in der Innenstadt: am ersten Adventsamstag gibt’s minus 20 %!

Mattersburg lädt seine Besucher in der Vor-Weihnachtszeit ein, die gemütliche Atmosphäre in der Innenstadt zu genießen!

Mode für jeden Tag

Michaela Giefing in ihrer Boutique in der Judengasse. | zVg

Boutique Zeitlos | Michaela Giefing bietet seit März 2006 italiensche Damenmode an.

Seit 3. März 2016 führt Michaela Giefing ihr Geschäft in der Judengasse im Stadtzentrum. Sie fand eine Nische in der Mattersburger Bekleidungsbranche und bietet italienische Damenmode für „jeden Tag“ an. Regelmäßig (mindestens einmal pro Monat) begibt sie sich auf „Einkaufstour“ zu italienischen Firmen. Daraus ergibt sich ein kontinuierlicher Sortimentswechsel, der immer auf die neuesten Modetrends Bezug nimmt. Durch die individuelle Auswahl der Mattersburger Unternehmerin vor Ort ist es selbstverständlich, dass es keine Massenware im Geschäft gibt. Da die Stückzahl der angebotenen Shirts, Pullis, Tücher und Jeans begrenzt ist, ergibt sich für die Trägerin Exklusivität! Auf die persönliche, typgerechte Beratung ihrer Kundinnen legt Michaela Giefing besonderen Wert. Die Mitgliedschaft zum Einkaufstreffpunkt gehört für die Unternehmerin bewusst zur Mattersburger Innenstadt „Der Zusammenschluss von Unternehmen ist wichtig und für beide Seiten ein Gewinn. Das gemeinsame Auftreten der Geschäftsleute macht nur in einer möglichst großen Gruppe Sinn!“ Deshalb beteiligt sich die Boutique Zeitlos auch an allen Aktionen des Einkaufstreffpunktes – auch wenn das Wetter nicht immer passend ist: die Modelle von Zeitlos wurden auch bei der „nassen Modeschau“ in der Judengasse bei der „Nacht der Mattersburger 10er präsentiert!

