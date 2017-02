Die 42-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Neusiedl am See war mit 193 km/h unterwegs und überschritt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um 63 km/h, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Sonntag.

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Wagen der 42-Jährigen auf der S4 bei Pöttsching anhalten. Die Raserin wurde angezeigt und muss mit einem Führerscheinentzug rechnen.