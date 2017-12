Die „Liadnbering Teufeln“ setzen, im Gegensatz zu vielen Perchtengruppen, so erklärt Obmann Andreas Eckmaier, vor allem auf die klassische Krampustradition.

„Wir werden heuer keine Show im Meierhof abhalten, sondern uns am Krampustag, dem 5. Dezember, entlang der Hauptstraße aufhalten. Uns ist es wichtig, den Krampustag zu beleben, diesen gruselig zu gestalten. Menschen, die an dieser Tradition Interesse haben, können gerne auf die Hauptstraße kommen“, hält Eckmeier fest.

"Uns ist es wichtig, den Krampustag zu beleben, diesen gruselig zu gestalten."

Wir werden auch in den Lokalen anzutreffen sein.“ Perchtenläufe sind in der letzten Zeit vor allem in die Schlagzeilen geraten, weil einige Perchten nicht gerade zimperlich mit Zusehern umgegangen sind. Das hat für Eckmaier mit Tradition und Brauchtum allerdings nichts zu tun. „Natürlich wollen wir furchteinflößend wirken. Das hat aber mit Gewalt nichts zu tun.

Unsere Gruppe gibt es schon seit 14 Jahren, in unseren Reihen sind ja selbst Mütter und Väter dabei. Die wissen, wo die Grenze ist.“ Wobei aber die Teufeln ihrerseits vor Übergriffen von Zusehern nicht gefeit sind. Eckmaier gibt zu, schon darüber nachgedacht zu haben, eine Versicherung abzuschließen. „Diese müsste für uns als Brauchtumsgruppe aber leistbar sein“, erklärt der Obmann.