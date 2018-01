Es soll ein bisschen wie im Urlaub werden: Antipasti, Tramezzini, und dazu ein gutes Glas Rotwein. Die Gäste von Daniel Michalitsch sollen sich ab Anfang Februar, genauen Eröffnungstermin gibt es noch keinen, in seinem Lokal Vintage abschalten können und sich wohlfühlen, plaudern, gute Gespräche führen und genießen.

Frühstück wird in Lokal serviert

Und das nicht nur am Abend, denn für den Vormittag plant der in der Gastronomie groß gewordene, auf vielfach geäußerten Wunsch der Damenwelt, dieser ein schmackhaftes Frühstück zu kredenzen. „Es haben mich einige angesprochen und gemeint, es wäre doch nett, wenn man in Pöttsching die Möglichkeit hätte, ein gepflegtes Frühstück einzunehmen. Ich hoffe, mein Angebot wird dann auch angenommen“, schmunzelt Daniel Michalitsch.

Mit der Übernahme erfüllt sich der gebürtige Pöttschinger einen beruflichen Traum. „Ich habe immer in tollen Positionen gearbeitet. Jetzt bin ich an einem Punkt angelangt, wo ich meine eigene Bar führen möchte“, erklärt Michalitsch.

Der Pöttschinger hat das Geschäft in der Gastronomie von der Pike auf gelernt. Er selbst startete seine Karriere als Koch- und Kellner Lehrling im Wirtshaus von Gerald Reisinger in seinem Heimatort. Danach zog es ihn hinaus in die große, weite Welt. „Ich bin gerne auf Saison gegangen. Ich habe das nie als Belastung gesehen, sondern als Chance, dort, wo andere Urlaub machen, zu arbeiten und habe das auch genossen“, erzählt Daniel, der es bedauert, dass viele junge Berufskollegen diesen Weg nicht mehr einschlagen wollen

Spezialitäten aus der ganzen Welt

Als gelernter Koch wird Michalitsch kein Problem damit haben, seine Gäste selbst zu verpflegen. An warme Menüs denkt er dabei aber nicht. „Ich möchte an den Wochenenden themenbezogene Snacks anbieten, wie z.B Beef Tatar“, macht er Gusto auf mehr Appetithäppchen. Eine große Rolle wird bei ihm der Wein spielen. „Ich möchte mich nicht nur auf burgenländische Weine spezialisieren, sondern Weine aus der ganzen Welt anbieten.“ Der Hauswein stammt aber aus einheimischen Rieden, Michalitsch hat ihn gemeinsam mit Winzer Tom Strommer kreiert.