PÃ¶ttsching

Ein siebenjähriges Mädchen ist Donnerstagmittag in Pöttsching (Bezirk Mattersburg) von einem Auto niedergestoßen worden. Der Wagenlenker konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und erfasste die Siebenjährige, als sie gerade einen Schutzweg überquerte. Das Mädchen wurde am linken Fuß verletzt, berichtete die Polizei am Freitag.

Der Unfall ereignete sich vor der Volksschule in Pöttsching. Der 43-jährige Lenker war auf der Hauptstraße Richtung Wiener Neustadt unterwegs gewesen. Die Siebenjährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.