Die Gemeinde Rohrbach hatte vor Kurzem eine Gemeindebürgerin auf Besitzstörung geklagt (die BVZ berichtete). Sie parkte ihr Auto auf dem nicht öffentlich befahrbaren Karl-Stix-Platz, was ihr der damalige Bürgermeister Alfred Reismüller mündlich untersagte.

Jetzt ist das Urteil von Bezirksrichter Helmut Müller bei den Beklagten eingetroffen. Derzufolge wird die Besitzstörungsklage der Gemeinde abgewiesen. „Mein Anwalt hat in der Verhandlung kurz und bündig erklärt, warum die Klage abzuweisen ist und hat für meine Mutter die Abweisung der Klage erzielt. Anstatt auf das kulante Vergleichsangebot von Richter Müller am Tag der Verhandlung einzugehen, wies sowohl der neue als auch der auf Rache gesinnte Bürgermeister Reismüller dies ab.

Gemeinde muss Kosten übernehmen

Nun muss die Gemeinde auch die Kosten der rechtsfreundlichen Vertretung meiner Mutter bezahlen. Dabei hat meine Mutter mehrfach auf einen Vergleich – zweimal durch mich in der Gemeinderatssitzung, einmal durch mich in der vorbereitenden Tagsatzung und durch meinen Anwalt in der Verhandlung – eingehen wollen“, betont der Sohn der Beklagten, der selbst im Gemeinderat sitzt.

Gegen das Urteil kann in zweiter Instanz berufen werden. Da Bürgermeister Günter Schmidt das Urteil noch nicht gesehen hat, kann er dazu gegenüber der BVZ keine Stellungnahme abgeben.