Lange wurde mit den Grundstücksbesitzern diskutiert, bis man endlich eine Einigung fand. Seit Juli baut man eifrig an der neuen Filiale der Rewe Group, am 3. November sperrt nun endlich die neu errichtete Billa Filiale in der Baumgartner Straße in Schattendorf auf. Nach etwa viermonatiger Bauzeit finden Kunden auf rund 500 m² Verkaufsfläche alles, was das Feinschmecker-Herz begehrt. Zum einen schafft die neue Billa Filiale 15 neue Arbeitsplätze für Menschen aus der Region, und wird auch einem Lehrling einen Ausbildungsplatz bieten.

Nahversorgung soll gesichert sein

Zum anderen soll den Gemeindebürgern die Nahversorgung auch in Zukunft gesichert sein. „Wir arbeiten eng mit Firmen aus der Gegend zusammen und wollen so auch die regionalen Firmen unterstützen und fördern, wie etwa die Firma Gregorits aus Klingenbach, die die Elektroinstallationen zum Beispiel übernommen hat“, so Billa-Vertriebsmanager Dominik Nagel. Die 500 Quadratmeter große Filiale wurde außerdem energieeffizient gebaut und entspricht den Green Building Anforderungen der EU. „Die neu errichtete Filiale verfügt unter anderem über Wärmerückgewinnungsanlagen, geschlossene Kühlmöbel sowie LED Beleuchtung und spart damit knapp 40% Energie, vorwiegend im Bereich der Kälteanlagen. Die Stromversorgung selbst wird zu 100 Prozent durch Grünstrom aus erneuerbaren Energiequellen gedeckt“, so Nagel. Für Nagel ist es außerdem wichtig, dass viele regionale Produkte im Regal der neuen Filiale stehen: „Die Regionen Österreichs und ihre kulinarischen Besonderheiten zu erhalten und zu fördern, ist uns wichtig. Hier in Schattendorf bieten wir deshalb auch zahlreiche Köstlichkeiten aus dem Burgenland.“

Produkte aus der Region im "Regional-Regal"

Mit dem Billa- Regional-Regal führt die neue Filiale in Schattendorf 36 Produkte von 12 Produzenten direkt aus der Region ein. Darunter befindet sich zum Beispiel das Kürbiskernöl des Biohofes Martina Schmit aus Zagersdorf. „Es ist wichtig, mit Menschen aus der Umgebung zusammen zu arbeiten, deshalb bieten wir täglich frisches Gebäck von Bäckern aus der Umgebung in unseren Regalen an. Wir arbeiten seit Jahrzehnten mit lokalen Bäckern zusammen und bieten unseren Kunden täglich frisches, österreichisches, handgefertigtes Gebäck, auch in Bio-Qualität“, erklärt Billa Regionalmanagerin Evelyn Svetits. Auch Bürgermeister Johann Lotter freut sich über die baldige Eröffnung des Billas in der Baumgartner Straße: „Es freut mich sehr, dass wir die neue Filiale bald eröffnen dürfen, denn mit dem Neubau ist die Nahversorgung für die Bürger der Gemeinde in Zukunft gesichert“.