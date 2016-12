Die Band „Vintage“ mit den beiden Schattendorfer Bandmitgliedern Ewald und Mario Haring tritt am 15. und 16. Dezember, jeweils um 19.30 Uhr, in der Schüh-Mühle auf. Im Gepäck hat sie bekannte weihnachtliche Hits wie „Es wird scho glei dumpa“, „Santa Claus is coming to town“ bis „Still, still, still“. Witzige Weihnachtsgeschichten runden das Programm ab.

„Es gibt uns seit Ende des Vorjahres“, erzählt Ewald Haring. „Gefunden haben wir uns – mit dabei sind neben den beiden Schattendorfern auch Alois Loidl, Christof Deissl, Wolfgang Leinner und Gerhard Jeidler – erstmals zum traditionellen Weihnachtskonzert im Schloss Esterházy 2015. Die Resonanz war so gut, dass wir beschlossen, in dieser Formation zusammenzubleiben“, fährt er fort.

Zwei Programme im Jahr

Die Band, die hauptsächlich aus Hobbymusikern besteht, hat sich zum Ziel gesetzt, jährlich zwei Konzert-Programme zu spielen.

Ein Sommerkonzert, das zum ersten Mal im Schlosspark Eisenstadt und beim „Dreiviertelfest“ in Schattendorf dargeboten wurde, und ein Weihnachtskonzert, das heuer im Schloss Esterházy zweimal ausverkauft war.

„Während beim Weihnachtskonzert unter der Leitung von Musicalsänger und Kabarettist Stefan Terdy eher Weihnachtliches dargeboten wird, spielen wir beim Sommerkonzert Swing, Jazz, Rock, Pop und auch selbst geschriebene Nummern aus Terdys Feder“, so Akkordeonspieler Ewald Haring.