Vorbewerb zur 19. Safety-Tour in Neudörfl .

Bereits zum 19. Mal organisierte der Zivilschutzverband österreichweit die Safety-Tour. In Neudörfl fand am Donnerstag bei strahlendem Sonnenschein der Vorbewerb statt, bei dem die Volksschulkinder der 4b Neudörfl den hervorragenden zweiten Platz schafften, gefolgt von der zweiten Klasse der VS Sigleß, die den dritten belegte.