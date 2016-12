Nachdem es schon in der Vergangenheit lange Diskussionen um die Badkantine gegeben hat (darüber auch eine Volksabstimmung), steht man auch in diesem Jahr ohne Pächter da. Im Herbst gab die Pächterin des letzten Jahres jedoch bekannt, dass sie aufgrund von privaten Gründen, die Badkantine in Sigleß nicht weiterführt.

Nun begibt man sich auch in diesem Jahr wieder auf die Suche nach einem neuen Pächter. Gleichzeitig mit der Suche eines neuen Pächters hat man auch eine Projektgruppe bestehend aus Mitgliedern des Gemeinderats gebildet, um Lösungen zu finden, dass man im nächsten Jahr nicht wieder ohne Pächter im Freibad in Sigleß dasteht. Interessierte können sich nun bei der Gemeinde Sigleß für weitere Infos melden.