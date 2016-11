Seit mehreren Jahren ziehen sich die Diskussionen um das Auffangbecken in Sigleß nun schon. Gescheitert war das Projekt bis jetzt immer daran, dass ein Grundstücksbesitzer seine 25.000 Quadratmeter nicht verkaufen wollte, doch nach intensiven Verhandlungen in den vergangenen Monaten konnte sich Bürgermeister Josef Kutrovatz (SPÖ) mit dem Mattersburger Grundstücksbesitzer bei 10 Euro pro Quadratmeter einigen.

„Ich bin sehr erleichtert, dass es uns gelungen ist, den Grundstücksbesitzer von der Wichtigkeit der Hochwasserschutzmaßnahme zu überzeugen. Beim diesjährigen Dorffest im September wurde uns eindrücklich vor Augen geführt, wie schnell es gehen kann, dass Sigleß ‚unter Wasser steht‘“, so Bürgermeister Josef Kutrovatz. Im September stand in Sigleß die komplette Hauptstraße unter Wasser und auch viele Keller mussten ausgepumpt werden. Dies soll in Zukunft durch den Schutz verhindert werden.

„Der erste, aber auch gleichzeitig der wichtigste Schritt konnte nun erledigt werden. Jetzt steht der Planung und der Umsetzung nichts mehr im Wege“, führte Kutrovatz weiter aus. Die Kosten für das Projekt sind derzeit noch nicht abschätzbar, doch wurden bereits im Vorfeld mit Bund und Land Gespräche geführt, um Fördermöglichkeiten auszuloten und grünes Licht von beiden Seiten zu erhalten. Der betroffene Grundstücksbesitzer konnte von der BVZ telefonisch leider nicht erreicht werden.