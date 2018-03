In den kommenden Jahren soll ein „Repowering“ des Windparks zwischen Sigleß und Pöttelsdorf stattfinden. Die bestehenden sieben Windräder sollen abgebaut und durch neue ersetzt werden, wobei dann nur mehr vier Windräder bestehen bleiben.

Stefan Zach, Unternehmenssprecher der EVN, erklärt: „Es sind zwar weniger Windräder, diese werden aber laut Prognosen doppelt so viel Strom erzeugen“. Bevor das „Repowering“ umgesetzt wird, muss noch die Planung abgeschlossen und alle Genehmigungen eingeholt werden. „Die Umsetzung wird in fünf bis sieben Jahren sein“, so Zach.

In einem Beschluss des Gemeinderats Sigleß wurde dazu bereits das ok gegeben. „Windenergie ist sehr umweltfreundlich, weshalb wir gegenüber dem Projekt positiv gestimmt sind“, erklärt Bürgermeister Josef Kutrovatz. Auch in Pöttelsdorf ist dieser Beschluss bereits erfolgt, informierte Bürgermeister Rainer Schuber.